Le mobile devient un support de prédilection pour la majorité des consommateurs

De la Smart Data à l'Inbound Marketing : panorama des tendances du marketing digital

De la Smart Data à l’Inbound Marketing : panorama des tendances du marketing digital



Les dernières années ont été plutôt marquées par l’importance du “big data”. Il s’agissait d’une véritable course aux données pour les entreprises. Les données étant considérées comme de la matière première, elles représentaient un capital pour les entreprises qui en possèdent. Mais cette tendance est révolue, il s’agit maintenant pour les entreprises de collecter de la data et d’exploiter intelligemment ce déluge d’informations. On parlera alors de “smart data”. Les entreprises doivent utiliser la data qu’elles possèdent de manière avisée afin de pouvoir mettre en place un parcours personnalisé pour chaque client. Pour cela les TPE/PME comme les grands groupes doivent s’équiper d’une solution de CRM capable d’analyser et d’exploiter la data. Pour cela renseignez-vous en consultant notamment cet article à propos de divers logiciels CRM du marché.

La personnalisation reste une des clés de l’efficacité marketing

Cela nous amène donc à notre second point, la personnalisation. Pour les campagnes webmarketing, la personnalisation reste un facteur déterminant de votre succès. Il s’agit donc d’analyser les données que vous avez récoltées afin de pouvoir adapter votre offre et vos contenus au comportement et selon le profil de chacun de vos leads. Plus le contenu envoyé est pertinent et personnalisé pour votre prospect, plus vous vos chances de parvenir à établir une relation de confiance avec ce dernier augmenteront.

Le marketing automation devient un outil indispensable pour les entreprises

Afin de personnaliser au mieux la relation avec les prospects (grâce à une segmentation très poussée), le Marketing Automation est devenu un indispensable pour gagner du temps dans les campagnes marketing. Webmecanic Automation devient donc un précieux allié afin d’envoyer du contenu de qualité au bon moment. Les scénarios d’automatisation peuvent ainsi vous permettre de contacter vos prospects à un moment précis (par exemple 3 jours après l’ouverture d’un mail, ou 1 semaine après avoir cliqué sur un lien, etc…)

L’inbound marketing reste l’une des tendances fortes du moment

Les stratégies marketing sont orientées toujours davantage vers l’inbound marketing. Pour rappel, l’inbound marketing consiste à faire venir le client à soi plutôt que d’essayer d’aller le chercher (voir la définition de l’inbound marketing).

Au contraire, l’outbound marketing est une approche plus traditionnelle qui consiste à “acheter” l’intérêt des prospects en mettant en place des opérations promotionnelles via les médias, en achetant des listes de contacts… Le gros défaut de cette méthode est qu’elle génère un trafic important mais généralement de mauvaise qualité, il peut donc être difficile de transformer ces visiteurs en leads qualifiés.

Nous sommes donc convaincus que l’inbound marketing restera sur le devant de la scène, il permet en effet d’obtenir plus facilement des prospects qualifiés en les attirant grâce à du contenu pertinent (site, emails, livres blancs, infographies…)

Néanmoins, il faut noter qu’une bonne stratégie d’inbound marketing peut tout à fait être complétée par de l’outbound car ce dernier peut en effet vous permettre de démultiplier les effets de vos campagnes d’inbound.

Le contenu interactif est un facteur clé pour convertir les leads

On l’a vu, les approches inbound insistent sur l’importance de fournir en permanence du contenu de qualité afin d’attirer et de faire convertir vos leads. Produire un contenu pertinent est aussi un atout précieux pour votre référencement naturel et permet aussi renforcer votre image de marque.

Ainsi, les entreprises ne peuvent plus négliger le contenu qu’elles produisent. Selon le Content Marketing Institute, près de 86% des entreprises ont une stratégie B2B de content marketing. Ce concept est une véritable tendance tant le contenu est la pierre angulaire de toute stratégie web. Un mauvais contenu n’aura aucune résonance sur les réseaux sociaux par exemple.

Produire du contenu de qualité c’est bien mais produire un contenu de qualité et qui se démarque de celui proposé par la concurrence c’est encore mieux. Pour sortir du lot, offrir à vos leads un contenu interactif peut donc être une des clefs déterminantes de votre succès. On pensera aux jeux, aux vidéos interactives (vous déterminez différents scénarios par exemple)…

Le mobile devient un support de prédilection pour la majorité des consommateurs

Le mobile et les tablettes deviennent progressivement un support de prédilection pour naviguer sur internet pour de nombreux utilisateurs. Ces derniers sont donc tout à fait susceptibles de regarder des vidéos, utiliser les réseaux sociaux, consulter leurs emails, rechercher une information et réaliser de nombreuses autres tâches grâce à leur smartphone.

Il est donc primordial pour les entreprises d’avoir un site internet responsive ou une app et bien entendu d’envoyer des newsletters responsives afin que les utilisateurs aient accès à un contenu optimisé pour une lecture sur un support tactile.

L’email reste un outil indispensable de toute stratégie de webmarketing



On a annoncé sa mort à maintes reprises, mais l’emailing reste bien présent dans les stratégies marketing.

On a tendance à penser que les réseaux sociaux vont bientôt dépasser et remplacer les emails, mais si l’on jette un œil aux chiffres, les emails ont, en moyenne, des taux de conversion beaucoup plus élevés que le display ou la publicité sur les réseaux sociaux.

Nous en avons terminé avec ce panorama non exhaustif mais qui apporte quelques éclairages. Nous espérons que cet article vous aura aidé à y voir plus clair à propos des grandes tendances du marketing digital !